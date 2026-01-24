جولات مكثفة لمتابعة الإسكان الاجتماعي وقواعد الصيانة بقنا (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشاريع خدمات المرافق بالمحافظة، لضمان الالتزام بالجدول الزمني والانتهاء من المشروعات وفق الخطط الموضوعة، مثمنًا التعاون المستمر بين وزارة الإسكان والمحافظة في كافة الملفات.

وأجرت المهندسة سمية صبحي، مندوب قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، جولة تفقدية موسعة لمواقع الإسكان الاجتماعي بمراكز قنا، والوقف، ونجع حمادي، لمتابعة سير العمل وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق الجولة كل من المهندس محمد عبد الحفيظ، مدير مديرية الإسكان والمرافق بقنا، وسعيد إبراهيم، مدير إدارة التخطيط، وسعد رجب، المسؤول الإعلامي، حيث شملت الزيارة متابعة دقيقة لأعمال الشركة المنفذة المسؤولة عن صيانة ونظافة عمارات الإسكان الاجتماعي في تلك المناطق.

كما تفقدت اللجنة الموقف التنفيذي لمحطة الصرف الصحي بمركز الوقف، واطلعت على نسب الإنجاز الفعلية، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرصف الجارية بالموقع، لضمان سرعة الانتهاء من المرافق المحيطة بالوحدات السكنية.

وأوضح المهندس محمد عبد الحفيظ أنه تم التأكيد على مسؤول الشركة المنفذة بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ كافة بنود عقد الصيانة والنظافة، مع التشديد على عدم التقصير في أي من المهام المسندة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمشاريع السكنية وراحة المواطنين، باعتبارها من أولويات القطاع.