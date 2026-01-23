إعلان

محافظ قنا ينهي معاناة أهالي شارع بورسعيد بقفط مع "إعاقة الطريق"

كتب : مصراوي

07:32 م 23/01/2026

شارع بورسعيد

قنا-عبدالرحمن القرشي :

استجاب الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لشكاوى عدد من أهالي منطقة شارع بورسعيد بمركز قفط، بوجود إعاقة جسيمة للطريق العام، موجهًا بضرورة العمل على حل المشكلة وإزالة أسباب الشكوى.

وأوضح حافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، أن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وجه بسرعة معاينة الموقع محل الشكوى، وبالفحص تبين أن ذلك نتيجة وجود حفرة بالشارع، ناتجة عن انهيار غرفة رئيسية تابعة لسنترال قفط.

وتابع رئيس الوحدة المحلية، أنه تم العمل على تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة، وإزالة أسباب محل الشكوى، والعمل فتح الطريق أمام المواطنين، حفاظًا على سلامتهم العامة.

وأوضح محمود، أن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، شدد على استمرار العمل في تحسين البنية التحتية وتمهيد الطرق، ومشيدًا بحرص الأهالي على التواصل الإيجابي وعرض المشكلات، حتى يتم التعامل معها بكل السبل المتاحة.

