محافظ المنيا يعلن افتتاح 3 مساجد جديدة بمركز أبوقرقاص - صور

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، افتتاح 3 مساجد جديدة بعدد من قرى مركز أبوقرقاص، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وبناء المساجد، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتوسيع دور العبادة بما يستوعب أعداد المصلين بالقرى والنجوع، وضمن جهود الدولة لتطوير القرى المصرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الافتتاحات شملت مساجد تم إنشاؤها وتجهيزها بالكامل وفرشها بالسجاد اللازم، وهي: مسجد الرضوان بقرية صنيم، ومسجد الروضة بقرية عرب بلنصورة، ومسجد الرحمن القبلي بقرية الكرم بمركز أبوقرقاص.

وأكد كدواني أن افتتاح هذه المساجد يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وتوفير بيئة روحانية مناسبة للعبادة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، مشيرًا إلى أن مركز أبوقرقاص يشهد طفرة ملحوظة في المشروعات الخدمية والتنموية، لا سيما مع دخول عدد من قراه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن المساجد الجديدة جرى تنفيذها تحت إشراف هندسي دقيق، بما يضمن مطابقتها لكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية، مثمنًا التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والمحافظة ، إلى جانب الجهود الذاتية لأهالي القرى، والتي كان لها دور فاعل في سرعة إنجاز هذه الصروح الدينية.