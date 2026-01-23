بدء التشغيل التجريبي لكوبري العامرية بالإسكندرية الصحراوي- صور

الإسكندرية - محمد عامر:

بدأت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة النقل، اليوم الجمعة، التشغيل التجريبي لمشروع توسعة ورفع مناسيب كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع أمام حركة المرور.

حضر تشغيل الكوبري الواقع بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، كل من اللواء ماجد محمد عبد الحميد، نائب الوزير للنقل البري، والمهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية.

- افتتاح كوبري العامرية

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن هذا المشروع يمثل شرياناً حيوياً جديداً يُضاف لعروس البحر المتوسط، مشيداً بالتنسيق رفيع المستوى مع وزارة النقل لإنجاز الأعمال في وقت قياسي

وأشار المحافظ إلى أن الكوبري سيقضي تماماً على التكدسات المرورية في منطقة العامرية، ويسهل حركة تنقل المواطنين والبضائع بين الإسكندرية والقاهرة ومطروح، ما يدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.

- شبكة الطرق الداخلية

وفي سياق متصل، أجرت نائب محافظ الإسكندرية جولة ميدانية لتفقد الكوبرى، للتأكيد على أهمية التكامل بين أعمال التوسعة بالكوبري وشبكة الطرق الداخلية بالمحافظة لضمان انسيابية المرور، ومتابعة تنفيذ أعلى معايير السلامة المرورية في المنطقة المحيطة بمسار القطار الكهربائي السريع.

- 5 حارات مرورية في كل اتجاه

يشار إلى أن طول الكوبري يبلغ 1200 متر بواقع 5 حارات مرورية في كل اتجاه، وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية في الاتجاهين أمام القادمين من الإسكندرية في اتجاه القاهرة والعكس.

ويعد المشروع أحد الأعمال الصناعية الكبرى ضمن الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة- العلمين- مطروح"، ويسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الرحلة وتوفير تجربة قيادة آمنة وسلسة لأهالي الإسكندرية والوافدين إليها.