تخفيضات رمضان تبدأ في أسوان.. طرح سلع غذائية ولحوم بأسعار أقل من السوق بـ 25%

كتب : إيهاب عمران

04:43 م 22/01/2026
    السلع الغذائية
    اللحوم السودانية
    اللحوم متوفرة فى أسوان

كثفت مديرية التموين بمحافظة أسوان استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال ضخ كميات ضخمة من السلع الأساسية والمواد الغذائية و"ياميش رمضان" بجميع المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 25%.

وصرح المهندس محمد أبو الحسن، وكيل وزارة التموين بأسوان، بأنه تم البدء في ضخ كميات كبيرة من الزيوت، الدواجن، اللحوم، الأرز، السكر، والدقيق، مؤكداً أن المديرية وضعت خطة لضمان توافر السلع بكافة المنافذ التابعة لها لتلبية احتياجات المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية.

وأعلن وكيل الوزارة عن قائمة الأسعار المخفضة والتي جاءت كالتالي:

السكر الحر: 28 جنيهاً للكيلو.

الأرز: يتراوح من 24 إلى 31 جنيهاً للكيلو (حسب الجودة).

الزيت: تبدأ الأسعار من 46 وتصل إلى 65 جنيهاً (حسب العبوة).

الدقيق: 18 جنيهاً للكيلو.

المكرونة: تتراوح من 25 إلى 28 جنيهاً للكيلو.

الدواجن (وزن 1 كجم): 120 جنيهاً.

اللحوم الهندي (مجمدة): 245 جنيهاً للكيلو.

اللحوم السوداني (طازجة): 310 جنيهات للكيلو.

وأشار "أبو الحسن" إلى أن المديرية تتابع بصفة دورية حركة البيع والشراء، ويتم ضخ كميات إضافية يومياً لمواجهة الإقبال المتزايد مع قرب حلول الشهر الفضيل، مشدداً على وجود رقابة صارمة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالأسعار المعلنة.

سلع غذائية لحوم تخفيضات رمضان

