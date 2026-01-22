إعلان

بعد ختام الامتحانات.. محافظ قنا يوجه بسرعة تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية

كتب : عبدالرحمن القرشي

02:31 م 22/01/2026

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بسرعة تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي انتهت اليوم الخميس، بمادة اللغة الانجليزية، مؤكدًا على مراعاة الدقة في عمليات التصحيح، حتى ينال كل طالب حقه.

وأوضح هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن اليوم كان هو الأخير بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية، مشيرًا إلى أعمال التصحيح ستبدأ من السبت المقبل، مؤكداً على ضرورة التنسيق الكامل مع التوجيه المختص، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الوزارة والمنظمة لأعمال الامتحانات والملاحظة وتقدير الدرجات.

وأكد عنتر، على الالتزام التام بكافة القرارات المنظمة لعمليات حفظ أوراق الأسئلة والإجابات وتقدير الدرجات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الطلاب، وترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للامتحانات، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 297 لجنة، أدى بها الامتحانات 60,270 طالبًا وطالبة، وأشرف على أعمالها 10,147 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والعاملين.

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ختام امتحانات الإعدادية بقنا امتحانات الشهادة الإعدادية طلاب الشهادة الإعدادية

