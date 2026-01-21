قنا- عبدالرحمن القرشي :

في منطقة صفارة الهادئة التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، لم يكن أحد يتوقع أن تتحول "كنبة" عادية، من تلك التي تُوضع في صدارة المجالس الريفية، إلى شرارة خناقة تنتهي بمأساة بمصرع مسن سبعيني.

القصة بدأت بحسب شهود عيان – بخلاف بسيط كغيرها من مشاجرات الصعيد –لكن هذه المرة على كنبة قديمة في منزل العائلة، يرى فيها شقيق الزوجة حقًا مشروعًا في أن ينقلها إلى منزله، بينما تراها هي ونجلها جزءًا من البيت العائلي لا يغادر مكانه، تحول الخلاف البسيط إلى كلمات ارتفعت، نبرة الصوت علت بالتهديد والوعيد، والكنبة وقفت في المنتصف صامتة لا تدافع عن نفسها.

الخلاف تطور سريعًا من "هات الكنبة" إلى "مش هتطلع من هنا"، لتتحول الساحة إلى مشاجرة بالأيدي، ومعها طار حجر مقذوف من أحد أطراف الخلاف في الهواء بلا عنوان، الحجر لم يُصِب الهدف المقصود، لكنه وجد طريقه إلى رأس مُسن يبلغ من العمر 72 عامًا، كان يحاول – على الأرجح – فض الاشتباك أو متابعة ما يجري، فسقط أرضًا وسط ذهول الجميع.

لحظة صمت ثقيل خيّمت على المكان، الكنبة ما زالت في مكانها، لكن رجلًا فقد حياته بالخطأ، في مشهد اختلط فيه العبث بالحزن.

وذكر شهود عيان لـ"مصراوي"، أن أطراف المشاجرة بادروا بقذف بعضهم بالحجارة للسيطرة على الكنبة لكن الحيز الضيق للشارع تسبب في سقوط حجارة عشوائية على من يشاهدون المشاجرة، ما تسبب في مصرع المسن السبعيني في الحال، وسط صراخ أهله وذويه.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاو، وتدخلت الأجهزة الأمنية، وتحرر المحضر، لتتحول "خناقة الكنبة" من حكاية تُروى على المقاهي إلى ملف تحقيق أمام النيابة، وبقيت الكنبة في مكانها وتم ضبط أطراف المشاجرة.