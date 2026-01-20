وُلدت زينب بدر سعد في مدينة أسيوط وهي تعاني من ضعف شديد في البصر، لتفقده تمامًا في سن مبكرة، قبل أن تتوالى عليها المحن برحيل والدها ووالدتها وشقيقها. ورغم قسوة التجارب، منحها الله بصيرة نافذة جعلتها تتحدى الظلام، مؤمنةً أن النور الحقيقي يسكن القلوب. تمسّكت زينب بخيط الأمل المنبعث من داخلها، لتتحول إلى قصة كفاح استثنائية كأول مدربة كمبيوتر للمكفوفين ولاعبة كاراتيه بالمحافظة، بإرادة لا تلين.

في شقة بسيطة بمدينة أسيوط، كانت زينب تجلس أمام شاشة الكمبيوتر. أصابعها تتحرك بمهارة فوق لوحة المفاتيح، وصوتها الواثق يتردد عبر الإنترنت لتوجيه طلابها المكفوفين. تتحدث إليهم وكأنها تراهم، تستمع إلى أسئلتهم، تشرح وتعيد وتتابع، فتبدو وكأنها تمتلك عينين لا تخطئان. كان حضورها أقوى من أي فقد، وقدرتها على العطاء تفوق حدود الإعاقة.

مرت سنوات، حصلت خلالها على دبلوم المدارس الفنية، ثم قررت بعد فترة العودة لاستكمال تعليمها. التحقت بمدرسة النور للمكفوفين في المرحلة الثانوية، في الوقت ذاته الذي واصلت فيه تدريب المكفوفين على مهارات الكمبيوتر، متقدمة بخطوات ثابتة نحو حلمها الأكبر.

وذات يوم، حملت لها الحياة لحظة لم تكن تتوقعها، فقد استجاب اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لدعوتها للقائه، كانت الزيارة بداية تقدير رسمي لما قدمته. استقبلها بمكتبه وكرّمها على قصة كفاحها التي تجاوزت حدود المنطق، قال لها إن ما قدمته يليق بأن يُروى، لأنها مثال على الإرادة التي لا تعرف المستحيل.

أهداها شهادة تقدير، وأكد حرص المحافظة على دعمها ودعم كل النماذج المضيئة التي تقود المجتمع نحو الأفضل. كما أكد أن أسيوط مليئة بالشباب المبدعين الذين يحتاجون فقط إلى من يؤمن بهم.

وفي خطوة غيّرت مسار حياتها، وافق المحافظ على تعيينها بمدرسة النور للمكفوفين، وفتح أمامها فرصة العمل كمدربة معتمدة بمركز التدريب على علوم الحاسب بالمحافظة. لأول مرة، شعرت زينب أن الطريق الذي شقّته وحدها بدأ أخيرًا يلمع.

من جانبها، أعربت زينب بدر عن خالص تقديرها لمحافظ أسيوط، مؤكدة أن هذه اللفتة تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا وتشجيعًا لها ولغيرها من أصحاب الهمم على مواصلة مسيرة العطاء والنجاح.