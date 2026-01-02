جولة ليلية لوكيل صحة أسيوط تكشف غياب أطباء وتحيل المقصرين للتحقيق

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، جولة ميدانية مفاجئة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بدأت عند الواحدة واستمرت حتى الخامسة فجراً، شملت مستشفيات ومراكز طبية بالمحافظة، بهدف التأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الصحية وفق معايير الجودة واحترام كرامة المرضى.

رافقه في الجولة وفد من قيادات المديرية ضم الدكتور أحمد سيد موسى وكيل المديرية، والدكتور عصام نبيل مدير عام الطب العلاجي، والدكتور علي شومان مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور جمال النشار مدير إدارة الخدمات الطبية، والدكتور أحمد عبد الحكيم من إدارة متابعة المديريات، وهاني سليمان من إدارة التفتيش المالي والإداري.

وشملت الجولة مستشفى صدفا المركزي، الغنايم المركزي، ومراكز ووحدات طب الأسرة بقرى المطيعة وباقور ومجريس والعزايزة.

وخلال الجولة، وجه وكيل الوزارة الشكر لطاقم السهر بمركزي طب الأسرة في قريتي المطيعة وباقور لتفانيهم في أداء العمل، فيما قرر إحالة المتغيبين عن العمل في وحدتي مجريس والعزايزة للتحقيق، وكذلك الأطباء المتغيبين بمستشفيي الغنايم وصدفا المركزيين إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شملت قرارات الإحالة مدير مستشفى الغنايم، إدارة المستشفى، مديري الإدارات الصحية بمركزي الغنايم وصدفا، ومسؤولي التفتيش، مع خصم حافز الإشراف بسبب التقصير في المتابعة.

وأكد الدكتور جمال في تصريح عقب الجولة أن مكتبه مفتوح للجميع، وأن كرامة المريض وتلقيه العلاج المناسب "خط أحمر" لا يقبل التهاون، مشدداً على أن خطة المديرية لا تقتصر على تطوير المباني والأجهزة فقط، بل تشمل تحسين مستوى التعامل مع المرضى وتلبية احتياجاتهم، مع متابعة شخصية لتقارير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لضمان سرعة الاستجابة وحل أي عقبات تواجه المواطنين.