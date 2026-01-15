إعلان

مدير تعليم القليوبية يتابع سير لجان امتحانات الإعدادية ويؤكد: الأوضاع مستقرة

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:50 م 15/01/2026

تابعت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انطلاق أولى أيام امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسي 2025–2026، والتي يؤديها 122 ألفًا و44 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، وسط حالة من الاستقرار التام وعدم رصد أي معوقات.

وجاء ذلك خلال متابعة مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لسير الامتحانات من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية، والتي تعمل كخلية عمل متواصلة لتأمين ماراثون الامتحانات، بحضور محمد حسن جاد، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

واطمأن مدير المديرية، عبر شاشات المتابعة، على انتظام العمل داخل جميع اللجان، مؤكدًا أن الأوضاع مستقرة تمامًا، ولم يتم رصد أي مشكلات من شأنها التأثير على سير العملية الامتحانية.

وأدى الطلاب في اليوم الأول امتحان مادة التربية الدينية خلال الفترة الأولى، أعقبه امتحان مادة التربية الفنية في الفترة الثانية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة، وحرص كامل على توفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على التركيز.

وشدد مصطفى عبده على ضرورة الالتزام الكامل بكافة التعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طارئ، وضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق بمحافظة القليوبية ومنظومتها التعليمية.

وأكد أن انتظام وانضباط اللجان في اليوم الأول يعكس جاهزية المديرية والإدارات التعليمية، وحرص جميع القائمين على العملية التعليمية على إنجاح الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

