أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن إجراء 18 ألفًا و448 عملية جراحية حرجة بمختلف التخصصات الطبية داخل مستشفيات المحافظة، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى يناير 2026، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن هذه النتائج جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، مشددًا على أن ملف قوائم الانتظار يمثل أولوية قصوى منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، ويتم التعامل معه بحسم وسرعة حفاظًا على حياة المرضى وكرامتهم.

وأوضح «دويدار» أن العمليات التي تم إنجازها شملت 7 آلاف و361 جراحة عيون، و7 آلاف و48 قسطرة قلبية، وألفًا و640 جراحة أورام، و743 عملية عظام، و644 عملية مخ وأعصاب، و714 عملية قلب مفتوح، و136 قسطرة مخية وطرفية، و98 عملية أوعية دموية، و64 عملية زراعة قوقعة.

وأضاف أن جميع العمليات أُجريت بالمجان الكامل للمواطنين داخل مستشفيات المحافظة، وبمشاركة نخبة من أفضل الفرق الطبية والاستشارية، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي بسوهاج يشهد طفرة حقيقية وتطويرًا غير مسبوق في مستوى الخدمات الصحية.

وأكد استمرار العمل على دعم المستشفيات، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي ختام تصريحاته، وجّه وكيل وزارة الصحة بسوهاج التحية لفرق العمل المعنية بملف قوائم الانتظار، مشيدًا بالدور المتميز للكوادر الفنية والإدارية، وعلى رأسهم فاطمة أحمد، مسؤولة قوائم الانتظار، لما تبذله من جهود دؤوبة ومتابعة دقيقة لخدمة المرضى.