رسميًا.. أسماء الفائزين في انتخابات مجلس النواب عن محافظة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، نتائج جولة الإعادة للدوائر الانتخابية بمحافظة أسيوط، وبذلك تكون العملية الانتخابية قد انتهت رسميًا، واكتملت أسماء أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط للفصل التشريعي الثالث (2026–2031).

- الدائرة الأولى

في الدائرة الأولى، ومقرها قسمي أول وثان ومركز أسيوط بمحافظة أسيوط، بلغ عدد الحضور 84,957 ناخبًا، وإجمالي عدد الأصوات 695,349 بالدائرة الأولى، والأصوات الصحيحة 80,705، والأصوات الباطلة 4,252 صوتًا.

وجاءت أسماء المرشحين الفائزين على النحو التالي: محمد حمدي محمد محمد دسوقي 65,094 صوتًا، وعلاء الدين محمود محمد محمود 48,529 صوتًا، وعلاء محمود عبدالغني 35,077 صوتًا.

- الدائرة الثانية

في الدائرة الثانية، ومقرها مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، بلغ عدد الحضور 111,886 ناخبًا، وإجمالي عدد الأصوات 1,122,895 بالدائرة الثانية، والأصوات الصحيحة 101,936، والأصوات الباطلة 9,950 صوتًا.

وجاءت أسماء المرشحين الفائزين على النحو التالي: إبراهيم عبدالنظير عبدالرحيم 64,472 صوتًا، ويونس يونس أحمد عمر 65,259 صوتًا، ومحمد الباشا عيد أحمد محمود 58,975 صوتًا، وراشد محمد أبوالعيون وهمان 46,606 صوتًا.

- الدائرة الثالثة

في الدائرة الثالثة، ومقرها مراكز أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم وأسيوط الجديدة، بلغ عدد الحضور 128,998 ناخبًا، وإجمالي عدد الأصوات 804,739 بالدائرة الثالثة، والأصوات الصحيحة 116,488، والأصوات الباطلة 12,510 صوتًا.

وجاءت أسماء المرشحين الفائزين على النحو التالي: عصام محمود عثمان محمد 64,367 صوتًا، وأحمد حسين جودة أحمد 74,726 صوتًا، وعلى سيد علي معوض 82,045 صوتًا.

- الدائرة الرابعة

في الدائرة الرابعة، ومقرها مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، بلغ عدد الحضور 92,197 ناخبًا، وإجمالي عدد الأصوات 450,743 بالدائرة الرابعة، والأصوات الصحيحة 86,394، والأصوات الباطلة 5,803 صوتًا.

وجاءت أسماء المرشحين الفائزين على النحو التالي: عمران عثمان موسى عمران 46,479 صوتًا، ومحمد علي عمر رشوان 46,079 صوتًا.