أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن عام 2025 شهد نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرة التنمية بالمحافظة، حيث انتقلت المحافظة من مرحلة تنفيذ المشروعات إلى تبني نموذج تنموي متكامل قائم على الاستدامة، حماية البيئة، تحسين جودة الحياة للمواطن، وتعظيم العائد الاقتصادي، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030.

وقال المحافظ، في تصريح اليوم، إنه جرى إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة الخضراء بمحافظة جنوب سيناء، لتكون أول محافظة على مستوى الجمهورية تحظى بتصديق وزارة الدفاع على هذه الاستراتيجية، بما يضمن توافقها مع الاعتبارات السيادية والأمنية والبيئية، ويجعلها الإطار الحاكم لكافة خطط التنمية والاستثمار بالمحافظة. وأضاف أن الاستراتيجية أثرت إيجابًا على مختلف القطاعات، من استثمار وبنية تحتية وخدمات، إلى صحة وتعليم وإسكان وزراعة وسياحة ورياضة، بالتوازي مع استضافة فعاليات دولية عززت مكانة جنوب سيناء، ومدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص، كمركز عالمي للسلام والتنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن عام 2025 توج بموافقة الأمانة العامة لوزارة الدفاع على استراتيجية التنمية الشاملة، وجعلها نموذجًا دوليًا وعاصمة للتنمية المستدامة في كافة المجالات، مع التأكيد على عدم تعارضها مع أنشطة القوات المسلحة، ودعم خطة المحافظة لصيانة وتشغيل المشروعات المنفذة.

وأشار إلى أن المحافظة نجحت خلال العام الماضي في خلق مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال، مستندة إلى بنية تحتية قوية، واستقرار أمني، ورؤية تنموية واضحة، من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية بإجمالي استثمارات بلغ 207,987,063 جنيهًا، أي أكثر من 207 ملايين جنيه.

أبرز المشروعات خلال 2025:

الطرق والبنية التحتية:

تطوير طريق نويبع – دهب، وتوسعة طريق شرم الشيخ – دهب.

توسعة مدخل دهب بطول 6.5 كم بتكلفة 120 مليون جنيه، ومدخل الرملة بطول 17.5 كم بتكلفة 156 مليون جنيه.

إنشاء طريق حمام موسى بطول 2.5 كم بتكلفة 127 مليون جنيه، بالإضافة إلى طرق داخلية بطول 16.5 كم بتكلفة 203 ملايين جنيه.

مشروعات حماية من السيول: تكلفة 172 مليون جنيه.

الإسكان والقرى البدوية:

تنفيذ مبادرات للإسكان الاجتماعي والتوسع في المنازل البدوية الملائمة لعادات وتقاليد الأهالي.

الانتهاء من إنشاء القرية البدوية في طابا، والاستعداد لتسليم عقود 96 بيتًا بدويًا على هامش الاحتفال بالعيد القومي.

التعليم:

الانتهاء من تطوير وتجهيز 16 مدرسة، ودخولها الخدمة في العام الدراسي 2024 – 2025.

إنشاء مدرسة ثانوي صناعي بوادي فيران لتدخل الخدمة في 2026 – 2027.

تحديث مدارس التعليم الثانوي والفني مثل مدرسة الشهيد أيمن عبد الحميد الثانوية العسكرية ومدرسة ثانوي صناعي رأس سدر.

تطوير مدارس التعليم الإعدادي والابتدائي في مختلف المدن والقرى، منها مدارس "السلام الإعدادية، الشهيد عمرو شكري الإعدادية، عمر بن الخطاب الإعدادية"، و"أحمد عرابي، السادات، العبور، أبو حجاب، وادي غرندل، عمر بن الخطاب الابتدائية"، إضافة إلى مدارس أبورديس، 30 يونيو، سعد زغلول، الرملة، وجيل أكتوبر.

وأكد المحافظ أن مشروعات التنمية في جنوب سيناء تهدف إلى الوصول بالخدمات إلى أعمق التجمعات السكنية، ورفع جودة الحياة لجميع المواطنين، مع ضمان استدامة الاستثمار والحفاظ على الموارد البيئية.