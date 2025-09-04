7 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي أسيوط الشرقي

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي "أسيوط - القاهرة"، بالقرب من بوابة أسيوط باتجاه محافظة المنيا.

فور تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا بالحادث، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي العلاج.

وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.