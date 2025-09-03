تموين أسيوط يضبط محطة وقود تتلاعب في معيار الضخ بالقوصية

أسيوط ـ محمود عجمي:

ضبطت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، محطة وقود بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية، إثر تلاعبها في معيار ضخ المواد البترولية، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والمهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في إطار تشديد الرقابة على محطات الوقود وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة أحمد محمد مدير إدارة تموين القوصية، بمشاركة المهندس عبد الناصر كامل مندوب الهيئة العامة للرقابة على تداول المواد البترولية، وفتحي عبد اللاه أحمد مدير الرقابة، وممدوح عبد الرحمن أحمد ومحمد جميل أحمد مفتشي التموين.

وأوضح المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم خلال الحملة معايرة طلمبات الوقود بالمحطة، وتبين وجود عجز في ضخ السولار بمقدار 630 مللي، وعجز في ضخ البنزين بمقدار 540 مللي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط بالواقعة.