من أسرة واحدة.. مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد طريق 36 الحربي أمام الفرقة الثامنة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حادثًا مروعًا إثر تصادم سيارة سوزوكي تحمل لوحات معدنية رقم (ط ل ص 3494) مع سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية.

أسفر الحادث عن مصرع سيدة تُدعى فادية عمران أبوزيد (65 عامًا)، مقيمة بمنطقة الحكر، حيث جرى نقل جثمانها إلى ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة من أسرتها بإصابات بالغة ومتفرقة، وهم:

- عبد العال عبد الناصر عبد العال عبد العاطي (40 عامًا)، مصاب بجرح قطعي بالرأس طوله 5 سم، وكسر مضاعف بالساق اليمنى، مع كدمات وسحجات متفرقة.

- أسماء السيد عبد المعبود (37 عامًا)، مصابة بكسر في الذراع الأيسر، واشتباه خلع بالكتف الأيمن، إضافة إلى كدمات متعددة.

- محمد عبد العال عبد الناصر، طفل يبلغ 3 سنوات، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

جرى نقل جميع المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.