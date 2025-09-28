اليوم.. نظر استئناف "ابنة مبارك" المزعومة على حكم حبسها عامين

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الأحد، الاستئناف على حكم حبس المتهمة "مروة.ي" الشهيرة بـ"ابنة مبارك" المزعومة بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه.

كانت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، قضت بحبس مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ"بنت مبارك"، لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة لاتهامهما بالسب والقذف، وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد فوزى والمستشار زياد حمودة وسكرتير المحكمة مصطفى يسرى.

كان المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، أحال المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، بناءً على قرار الإحالة الصادر عن المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، عقب انتهاء التحقيقات واستيفاء التقارير الفنية.

وتضمن قرار الإحالة في القضية رقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادية المنتزه، أن المتهمة "مروة.ي"(محبوسة احتياطيًا)، قامت في شهر يوليو الماضي بقذف المجني عليها الفنانة وفاء أحمد محمد عبد الغفار، وشهرتها وفاء عامر، من خلال حسابها على منصة "تيك توك"، حيث أسندت إليها علنًا وقائع لو صحت لأوجبت عقابها قانونًا.

وأشار القرار إلى أن المتهمة نشرت صورًا للشاكية واتهمتها بتزوير مستندات مالية، والتسبب في وفاة أحد الأشخاص نتيجة تورطها في تجارة الأعضاء البشرية، فضلًا عن انتهاكها حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بنشر صور شخصية وأخبار عنها دون رضاها، مما ألحق بها أذى معنويًا.

وبحسب نص الإحالة، تعمدت المتهمة إزعاج المجني عليها عبر إساءة استخدام وسائل الاتصال، كما أنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على "تيك توك" بهدف تسهيل ارتكاب جرائم السب والقذف وانتهاك الخصوصية.