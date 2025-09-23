تداول 38 ألف طن بضائع عامة فى موانئ البحر الأحمر

السويس _ حسام الدين أحمد:



أعلن المركز الإعلامي بموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، سجلت تداول 38 ألف طن بضائع عامة و869 شاحنة و175 سيارة، وشهدت صالات الركاب وصول ومغادرة 1443 راكبا.



وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و459 شاحنة و116 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 33000 طن بضائع و407 شاحنة و59 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهي NADEEN، دليلة والحرية 2 بينما تغادر السفينة ALcudia Express ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وبريدج وغادرت السفينة RIYAN STAR على متنها 24000 طن فوسفات تصدير إلى باكستان والسفينتين دليلة والحرية 2.



كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة، كما استقبل ميناء السويس السفينة CARA.