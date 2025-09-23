دسوق في كفر الشيخ ترتدي ثوب الحداد حزنًا على فقيدي حادث دمنهور

قنصل الصين بالإسكندرية: العلاقات مع مصر في أعلى مستوياتها (صور)



كفر الشيخ - إسلام عمار:

حالة من الحزن الشديد سادت بين أهالي مدينة دسوق في كفر الشيخ، عقب وفاة شابين في حادث تصادم على طريق الإسكندرية - القاهرة الزراعي في نطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء حزنًا على وفاة الفقيدين ضحيتي حادث دمنهور المأساوي.

وتبين من المعاينة، أن "محمود السعيد عمر"، 42 عامًا، و"محمد السيد الحمادي"، 36 عامًا، ويقيمان بمدينة دسوق وذلك من خلال تدوين رواد الفيسبوك عبارات الحزن والعزاء في وفاة الفقيدين.

ويترقب أهالي مدينة دسوق إنهاء إجراءات دفنهما من مستشفى دمنهور التعليمي تمهيدًا للمشاركة في جنازتهما ليوارى جثمانهما الثرى بمقابر أسرتهما بمدينة دسوق.

كان 3 أشخاص لقوا مصرعهم، بينما أصيب آخر، أمس الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى جامبو بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز دمنهور.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ تبين وفاة "عبد الزين عبده الطايف"، 29 عاما، مقيم الدلنجات، و"محمود السعيد عمر"، 42 عاما، مقيم دسوق، و"محمد السيد الحمادي"، 36 عاما، مقيم دسوق.

وأصيب "نادر إدريس الشوالحي"، 25 عاما، مقيم الدلنجات، بكسور مضاعفة بالساقين، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

ونقلت الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.