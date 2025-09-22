إحالة متهم بقتل مزارع في الأقصر إلى المفتي

قضت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشارين أحمد عصام الدين أحمد، أسامة أحمد محمود، ومحمد عمرو صوفي، وأمانة سر كل من محمد حفني محمد ومايكل فيكتور، بإحالة أوراق المتهم في القضية رقم 130 لسنة 2024 جنح القرنة والمقيدة برقم 740 لسنة 2023 حصر تحقيق، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية إلى مشاجرة بقرية القبلي قمولا التابعة لمركز القرنة، أسفرت عن مقتل المزارع أحمد عبد الفتاح محمد أحمد، متأثرًا بإصابته بطلق ناري نافذ بالصدر، وضربات متكررة بعصا على الرأس.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه وشقيقه، وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا (بندقية آلية) وأدوات خشبية، وتربصوا لهما بمكان الواقعة.

فيما أوضح تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن تهتك الرئتين والشريان الأورطي بسبب الطلق الناري، ما أحدث نزيفًا دمويًا حادًا أدى إلى صدمة نزيفية غير مرتجعة.

وأظهر مقطع فيديو مرفق بأحراز القضية أحد المتهمين وهو يعتدي بعصا على المجني عليه أثناء محاولته الفرار، كما ضبطت الأجهزة الأمنية البندقية الآلية المستخدمة في الحادث، وتبين صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للإصابة النارية التي أودت بحياة الضحية.