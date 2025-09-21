وزير التعليم يعلن بدء تدريس مادة البرمجة للصف الأول الثانوي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، جولة مفاجئة لعدد من مدارس محافظة القليوبية في أول أيام العام الدراسي الجديد، رافقه خلالها المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على الأجواء داخل الفصول.

واستهل الوزير جولته بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات بمدينة بنها، حيث تفقد الفصول الدراسية وتبادل الحديث مع الطالبات للتعرف على احتياجاتهن، مؤكداً بدء تطبيق مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي اعتباراً من هذا العام، باعتبارها خطوة هامة نحو مواكبة متطلبات العصر، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد أحد محاور هذه المادة، كما استعرض الوزير ملامح نظام البكالوريا المصرية الجديد الذي تطبقه الوزارة.

كما شملت الجولة مدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة ببنها، حيث تابع انتظام التلاميذ بالفصول وكثافات الطلاب، وعقد لقاءً مع عدد من أولياء الأمور أمام المدرسة للاستماع إلى ملاحظاتهم والعمل على تلبية متطلباتهم بشكل عاجل.

وأكد وزير التعليم أن العام الدراسي الجديد يشهد تطبيق حزمة من القرارات المهمة، من بينها تخصيص 70% من درجات الطالب في المرحلة الثانوية لأعمال السنة والتقييمات المستمرة، مقابل 30% لامتحان نهاية الفصل الدراسي، بالإضافة إلى التوسع في تحديث المناهج وضبط حضور الطلاب.

وأشار إلى أن نظام "البكالوريا المصرية" يمثل نقلة نوعية في التعليم الثانوي، حيث يتيح للطلاب مسارات متعددة تتوافق مع ميولهم ويوفر فرصاً امتحانية مرنة، بما يسهم في إعداد جيل أكثر قدرة على مواكبة متغيرات المستقبل.