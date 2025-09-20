محافظ بورسعيد يوجّه رسائل أبوية للطلاب مع انطلاق العام الدراسي

بورسعيد - طارق الرفاعي:



وجَّه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، عدة رسائل اليوم السبت، إلى الطلبة والطالبات بمراحل التعليم المختلفة على أرض بورسعيد الباسلة، بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وقال في بيان له: "أحببت أن أتحدث معكم اليوم كأب، وليس كمسؤول، مثلما أتحدث مع أبنائي في المنزل، فما بداخلي من مشاعر لكم هي مشاعر أبوة، لأنني أرى فيكم ليس فقط حاملي راية مصرنا الغالية في المستقبل، ولكن ألمس فيكم حاضرًا مشرقًا مزدهرًا بنجاحكم وتفوقكم إن شاء الله".

وأضاف: "لذلك بذلت أنا والقيادات التنفيذية وجامعة بورسعيد ومديرية التربية والتعليم والأجهزة المختلفة قصارى جهدنا لكي نوفر لكم أجواء مناسبة ومناخًا صحيًا داخل المؤسسات التعليمية على أرض مدينتنا الحبيبة الغالية بورسعيد الباسلة، وإذا سمحتم لي أن تقبلوا نصائحي لكم كوالد يخشى على أبنائه ومستقبلهم".

وتابع المحافظ: "التزموا بتعاليم دينكم والمواظبة على الصلاة، واستغلوا وقت فراغكم في ممارسة رياضتكم المفضلة والقراءة في المجالات المختلفة، واستمعوا إلى نصائح أولياء أموركم في المنزل وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة والمعلمين في المدرسة، كما أن الحضور إلى الجامعة أو المدرسة مهم جدًا وليس إهدارًا للوقت كما يحاول البعض إقناعكم. وأنهوا مذاكرة دروسكم في نفس اليوم حسب الجدول الموضوع لكم ولا تؤجلوها ليوم آخر حتى لا تتراكم عليكم، وضعوا أمام أعينكم مستقبلكم من الآن وماذا تريدون أن تكونوا، واعلموا جيدًا أنه لكي تحققوا أحلامكم يجب أن تجتهدوا في كل شيء: عبادتكم لله تعالى، والرياضة، والقراءة، والمذاكرة".

واستطرد في حديثه: "اختاروا أصدقاءكم بعناية، وتأكدوا أن من يبعدكم عن طاعة الله والمذاكرة وأخلاقكم الحسنة ليس صديقًا، بل عدو يهدد حاضركم ومستقبلكم. وصدقوني، الدروس الخصوصية قبل أن تكون إهدارًا للوقت والمال، هي تدمير لشخصيتكم وثقافتكم وفكركم وسلوككم، فلا تجعلوا معظم يومكم مشغولًا بها".

وعاهدهم أن يكون بينهم طوال العام الدراسي في المدرسة والكلية، متابعًا لكل مطالبهم ومقترحاتهم وشكواهم، وحريصًا على تلبيتها ما دامت في صالحهم وحل أي مشكلة تواجههم، مختتمًا بيانه بفقرة: "مصر تنتظركم بفارغ الصبر، وأولياء أموركم ينتظرون فرحة نجاحكم، فلا تبخلوا عليهم بها.. وأنا والدكم أعدكم هذا العام بتكريم عدد أكبر من المتفوقين في جميع المراحل التعليمية، كما أعاهدكم بتكريم خاص جدًا ماديًا ومعنويًا لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية".





