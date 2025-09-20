المنيا - جمال محمد:

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي للمتلاعبين بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان جودة السلع وتوافرها، مع مواصلة الحملات التموينية بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 118 مخالفة متنوعة، منها تحرير محضرين لحيازة وتجميع سلع مدعمة، ومصادرة 5 أطنان من الأسمدة المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 39 محضرًا متنوعًا، تضمنت ضبط صيدلية تعرض أدوية بدون ترخيص، والتحفظ على 3 أطنان دقيق أبيض حر، و1200 كرتونة شيبسي، و100 كرتونة سمن، وضبط مصنع بسكويت يقلد علامة تجارية مملوكة للغير. كما تم ضبط 750 كجم فراخ و400 كجم زيت طعام مجهولي المصدر، إضافة إلى لحوم ومنتجاتها وأحشاء فراخ وسلع منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير 27 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 6 محاضر تضمنت ضبط محطة وقود تحتجز 8818 لتر سولار و5080 لتر بنزين 80 و4632 لتر بنزين 92 قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط 7000 لتر مواد بترولية متنوعة و600 جركن زيوت سيارات، بالإضافة إلى سيارة محملة بـ26 أسطوانة بوتاجاز منزلي، ومخالفات مستودعات البوتاجاز.

وجرى تحرير 6 محاضر ضد البدالين التموينيين، شملت الغلق بدون عذر، وعدم وجود سجل التفتيش، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.