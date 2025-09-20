مصرع شاب صدمته سيارة هاربة بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي شاب يبلغ من العمر 25 عامًا مصرعه، اليوم السبت، إثر إصابته بجروح وكسور متفرقة بعد أن صدمته سيارة ملاكي مسرعة بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وفر سائقها هاربًا.

تلقى مدير أمن المنيا إخطارًا يفيد وقوع الحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، حيث تبين وفاة "أ. ب"، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو قرقاص المركزي.

تحررت الشرطة محاضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط السيارة والسائق الهارب.