الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أطلقت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مبادرة جديدة لتوفير الخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك عبر المنفذ التابع لها في المدينة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية ودعم محدودي الدخل.

وقال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة، اليوم الأحد، إنه جرى الإعلان عن قائمة أسعار رسمية للخضروات والفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 12.5 جنيه، والبطاطس 10 جنيهات، والفلفل الرومي 15 جنيهًا، بينما استقر سعر كيلو الفلفل الشطة والبلدي عند 15 جنيهًا للكيلو. كما حُدد سعر كيلو الباذنجان العروسي بـ12.5 جنيه، والباذنجان العادي بـ10 جنيهات.

وفيما يخص الخضروات الأخرى، جاء الخيار بسعر 20 جنيهًا للكيلو، والبصل بـ15 جنيهًا، في حين عُرضت الفاكهة بأسعار متفاوتة؛ إذ بلغ سعر كيلو العنب 25 جنيهًا، والتين 35 جنيهًا، فيما ارتفع سعر التفاح إلى 50 جنيهًا، والمانجو الزبدية إلى 40 جنيهًا للكيلو.

وأكد ياسر، أن الهدف من هذه المبادرة هو تقديم منتجات غذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بما يضمن وصولها لشريحة أوسع من المواطنين، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه المنافذ ستعمل بشكل يومي على توفير السلع الطازجة بأسعار ثابتة، مع متابعة مستمرة لحركة البيع والشراء وجودة المنتجات المعروضة.

وأوضح رئيس مركز الداخلة، أن هناك لجان متابعة ميدانية تشرف على ضبط الأسعار ومنع أي تلاعب، إضافة إلى مراقبة جودة المنتجات لضمان صلاحيتها للاستهلاك، كما يجري التنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة لتوفير كميات إضافية في حال زيادة الطلب، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب داخل الأسواق المحلية.

وأكد رئيس مركز الداخلة، أنه قد لاقت المبادرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها تسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية وتوفر بدائل بأسعار أقل مقارنةً بالأسواق الحرة حيث أكد بعض الأهالي أن الفاكهة والخضروات التي تُعرض بالمنفذ تتميز بجودة عالية وسعر مناسب، ما شجعهم على الاعتماد عليها بشكل مستمر.