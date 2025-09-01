الشرقية - ياسمين عزت:

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، محاكمة شاب حاصل على بكالوريوس الصيدلة، على خلفية اتهامه من قبل النيابة العامة بقتل والدته عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 28 فبراير 2025، حين أنهى الابن المتهم حياة والدته المجني عليها المدعوة رضا عبد العليم عبد الغني عمدًا، غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك بأن قام بالضغط بيديه على عنقها حتى أزهق روحها.

وأحالت النيابة العامة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق الكلية المستشار أشرف هلالي،المدعو أحمد عبد الباسط محمد، الحاصل على بكالوريوس صيدلة، متهما وأمرت بحبسه على ذمة القضية رقم 4440 لسنة 2025 جنايات مركز أولاد صقر، والمقيدة برقم 959 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق.



