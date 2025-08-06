القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سلم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، شهادات اجتياز دورات الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد غانم مدير مركز وحدة ضمان الجودة والاعتماد، والمتدربين من أعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، حرص الجامعة على تنفيذ سلسلة من الدورات المختلفة والتى تنمى قدرات أعضاء هيئة التدريس انطلاقا من أهمية بناء الكوادر والقيادات الجامعية على النحو الذى يتواكب مع تطورات العصر.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن هذه الدورات تستهدف تطوير المهارات الأكاديمية للمتدربين، بالإضافة إلى المهارات الشخصية بما في ذلك مهارات الاتصال والعمل الجماعي.

ونوه "الجيزاوي" إلى أهمية توافر الكوادر البشرية المدربة كعنصر رئيسي لنجاح اى مؤسسة، مؤكدا أن جامعة بنها تذخر بالعديد من الكفاءات العلمية والكوادر المتميزة من الأساتذة والباحثين من مختلف المجالات، بالإضافة إلى توفيرها بيئة تعليمية وبحثية متطورة، مما ينعكس على جودة الخريج والمنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي: "إن مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد نظم دورة تدريبية عن "المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي".

ويأتي ذلك في إطار الحزمة التدريبية للمراجعة الخارجية المعتمدة من الهيئة، وإعداد فريق داخل الجامعة للدعم الفني والمتابعة في ضوء استعداد عدد من البرامج والمؤسسات للتقدم للاعتماد داخل الجامعة طبقا للإصدارات المعدلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.