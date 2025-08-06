الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية حملة موسعة على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية، أسفرت عن إعدام 505 كيلو جرام و117 لترًا من الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 487 محضرًا متنوعًا بحق منشآت مخالفة، ضمن جهود المبادرة الرئاسية “100 يوم صحة”.

وقالت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الحملة جاءت تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية؛ لضمان سلامة المعروض من الأغذية وحماية صحة المواطنين.

وأضافت أن الحملة، التي نظمتها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، انطلقت في منتصف يوليو الماضي واستمرت حتى مطلع أغسطس الجاري، وشملت المرور الميداني على 420 منشأة غذائية بمختلف أنحاء المحافظة، من بينها مطاعم وسوبر ماركت وأسواق وجزارين ومستشفيات. كما تم سحب 65 عينة غذائية وإرسالها للتحليل في المعامل المركزية، للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي، أن المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة تنوعت بين 202 محضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، و285 محضرًا لعدم النظافة العامة، كما تم التوصية بالغلق الإداري لـ123 منشأة ثبت أنها تعمل بدون تراخيص أو تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مختلف المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، مشددة على أن الرقابة على سلامة الغذاء ستظل أولوية قصوى؛ لضمان تقديم منتجات آمنة وسليمة للمواطنين، والحد من تداول السلع الفاسدة أو المنتهية الصلاحية داخل الأسواق.