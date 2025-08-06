إعلان الحصر العددي للجان البحيرة في انتخابات الشيوخ

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت اللجنة العامة رقم 26 بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، الحصر العددي للأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وبحسب الحصر العددي بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في كشوف اللجنة 4 مليون و355 ألفا و190 ناخبًا، بينما أدلى بأصواتهم 618 ألفا و437 ناخبًا، منهم 602 ألفا و768 صوتًا صحيحًا، و15 ألفا و669 صوتًا باطلًا.

وحصل كل من السيد القفاص، مرشح حزب مستقبل وطن، على 443 ألفا و206 أصوات، وعمرو الشلمة، مرشح حزب مستقبل وطن، على 430 ألفا و001 صوت، وأحمد الفيشاوي مرشح حزب مستقبل وطن، على 420 ألفا و705 أصوات.



كما حصل محمد وجيه مرشح حزب مستقبل وطن، على 409 آلاف و940 صوتًا، وسامح صالح مرشح حزب حماة الوطن، على 364 ألفا و929 صوتًا، ومحمود لطيف مرشح حزب الجبهة الوطنية، على 355 ألفا و472 صوتًا.