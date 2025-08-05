رئيس جامعة الإسكندرية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أدلى الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد وليد صبحي العيص الابتدائية بمنطقة سموحة.

ودعا رئيس الجامعة كافة منسوبي الجامعة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، يجسد حرص أبناء الوطن على المساهمة في رسم ملامح المستقبل، ودعم مسيرة الاستقرار والتقدم.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث توافد الناخبون إلى المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الإسكندرية 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على لجنة عامة واحدة و320 لجنة فرعية، فضلًا عن 286 مركزًا ومقرًا انتخابيًا تغطي 9 أحياء إلى جانب مركز ومدينة برج العرب، وقد جرى تجهيز جميع المقرات لاستقبال الناخبين.

كما تجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة برئاسة محافظ الإسكندرية، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، لضمان الربط الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء ومتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول.