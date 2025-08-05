جنوب سيناء - رضا السيد:

في الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع، شهدت مدينة طور سيناء تحركًا سياسيًا لافتًا، حيث نظم حزب الجبهة الوطنية مسيرة حاشدة بالسيارات لحث المواطنين على المشاركة في اللحظات الأخيرة من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

جابت المسيرة، التي تقدمها النائب غريب حسان، أمين عام الحزب، والمستشار محمود سرور، أمين التنظيم، شوارع المدينة الرئيسية انطلاقًا من حي المنشية وصولًا إلى المقار الانتخابية التي شهدت إقبالًا ملحوظًا في اليوم الثاني من التصويت.

وأكد حسان أن هذا الحشد يعكس حرص أبناء جنوب سيناء على دعم مسار الدولة واستكمال استحقاقاتها الدستورية، مشيرًا إلى أن كثافة التوافد على اللجان تعبر عن وعي وطني بأهمية الوقوف خلف القيادة السياسية.

وفي لفتة سياسية تُبرز التعاون الوطني، أوضح أمين عام الحزب أن هذه الجهود تأتي لدعم العملية الانتخابية بشكل عام، رغم أن الحزب لم يدفع بأي مرشح خاص به، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي من منطلق المسؤولية الوطنية ودعمًا للأحزاب الأخرى المشاركة.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه اليوم الأخير من الانتخابات بجنوب سيناء تدفقًا كبيرًا للناخبين على اللجان بمختلف مدن المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية بسلاسة ويسر.