وفاة موظف أثناء مهام إشرافية بانتخابات الشيوخ في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

توفّي موظف بأحد محاكم محافظة الشرقية، أثناء أداء مهام عمله في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم الإثنين، حيث سقط مغشيًا عليه بين الحضور، وبالكشف الطبي عليه تأكدت وفاته بتوقّف في عضلة القلب.

وتستعد قرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية لاستقبال جثمان صابر عبد الرحمن، عضو النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، والذي وافته المنية أثناء تأدية عمله بلجنة المعهد الديني بالقرية، إثر توقّف مفاجئ في عضلة القلب.

جاءت الوفاة خلال مشاركته في الإشراف على سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، حيث سقط مغشيًا عليه داخل اللجنة، وتم نقله على الفور لمحاولة إنقاذه، إلا أن المنية كانت أسبق. نعت نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم الفقيد، مشيدة بتفانيه وإخلاصه في أداء عمله، واصفة إيّاه بـ"شهيد الواجب الوطني".

يُذكر أن محافظة الشرقية شهدت اليوم وفاة مدير مدرسة تابعة لإدارة أبو كبير أثناء تأدية واجبه وأداء عمله في اللجنة الانتخابية. وكان المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قد نعى ببالغ الحزن والأسى، محمد إسماعيل عبد القادر، مدير مدرسة حمد موسى الابتدائية التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، والذي وافته المنية إثر تعرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقّف في عضلة القلب، وذلك خلال تواجده بمقر لجنته الانتخابية المنعقدة بالمدرسة أثناء متابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ.

وانطلقت اليوم انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس، ومن المقرّر استمرار عملية التصويت حتى يوم غد الثلاثاء 5 أغسطس.

تضم الشرقية 829 مقرًا انتخابيًا، يضم 844 لجنة فرعية موزّعة على 25 مركزًا وقسم شرطة، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت.