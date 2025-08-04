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مقررة قومي المرأة بالشرقية تُدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ

02:00 م الإثنين 04 أغسطس 2025

الدكتورة عايدة عطية

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الشرقية- ياسمين عزت:

أدلت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة أهمية المشاركة الإيجابية للمرأة في الحياة السياسية، ودورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

وشددت مقررة المرأة على أن صوت المرأة أداة قوية في رسم ملامح المستقبل، داعية جميع السيدات إلى التوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهن والمساهمة بفعالية في بناء وطن مستقر ومتقدم.

يُذكر أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت بمحافظة الشرقية يبلغ 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا وناخبة، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا يضم 844 لجنة فرعية تغطي جميع المراكز والأقسام بالمحافظة.

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عايدة عطية المجلس القومي للمرأة محافظة الشرقية انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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