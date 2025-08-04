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أسيوط تشهد إقبالاً لافتًا من كبار السن والسيدات في انتخابات الشيوخ - صور

01:27 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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أسيوط - محمود عجمي:

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، توافدًا كثيفًا من كبار السن والسيدات منذ الساعات الأولى لانطلاق التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث اصطف الناخبون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء تنظيمية وأمنية مشددة.

ويتنافس في الانتخابات 22 مرشحًا على 5 مقاعد بنظام الفردي، من بينهم 11 مرشحًا يمثلون أحزابًا سياسية، و11 مرشحًا مستقلًا ضمن قائمة "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وعززت الأجهزة الأمنية تواجدها بمحيط اللجان، حيث انتشرت الدوريات الثابتة والمتحركة في مختلف أحياء المحافظة، إلى جانب قوات التدخل السريع، مع فرض حظر على وقوف السيارات بالقرب من مقار اللجان لضمان تأمين العملية الانتخابية.

وترأس اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من انتظام فتح اللجان وتوافد الناخبين في مختلف المراكز.

وأكد المحافظ أن جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 371 لجنة، موزعة على 15 مركزًا إداريًا وقسم شرطة، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، بدأت أعمالها في الموعد المحدد لاستقبال نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا ممن يحق لهم التصويت، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة.

وشدد "أبو النصر" على جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ. كما أشار إلى أن غرفة العمليات المركزية مزودة بأحدث تقنيات الاتصال، ومربوطة مباشرة بالغرف الفرعية في المراكز والمدن، لمتابعة مجريات الانتخابات لحظة بلحظة ورصد أي شكاوى أو مخالفات.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات ستظل في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء اليوم الثاني من التصويت، وإغلاق الصناديق وبدء أعمال الفرز، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة حتى إعلان النتائج النهائية.

ودعا اللواء هشام أبوالنصر المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، والتوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، تأكيدًا على وعيهم الوطني وحرصهم على ممارسة حقهم الديمقراطي.

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أسيوط انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ
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