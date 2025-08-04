انطلاق التصويت في انتخابات الشيوخ والمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة المنيا، صباح اليوم الإثنين، توافدًا ملحوظًا من الناخبين منذ الساعات الأولى لانطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تستمر على مدار يومين.

واصطف المواطنون أمام اللجان في مختلف مراكز المحافظة للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنظيم محكم لعملية الدخول والخروج، بالإضافة إلى تجهيز سرادقات أمام اللجان، وتوفير مظلات وكراسٍ لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتخوض محافظة المنيا هذه الانتخابات بـ11 مقعدًا، منها 5 مقاعد بالنظام الفردي و6 مقاعد بنظام القائمة، فيما تم تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا يضم 476 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا.

وجاء التوزيع الجغرافي للمقار الانتخابية في المحافظة كالتالي: 25 مقرًا في العدوة، 50 في مغاغة، 53 ببني مزار، 33 في مطاي، 24 في سمالوط شرق، 44 بسمالوط غرب، 60 بمركز المنيا، 18 بقسم المنيا، مقر واحد بالمنيا الجديدة، 55 بأبوقرقاص، 60 بمركز ملوي، 12 بقسم ملوي، و34 بدير مواس.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جاهزية كافة المقار الانتخابية من الناحية اللوجستية، وتوفير سبل الراحة للناخبين، مشددًا على أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، باعتبارها تجسيدًا للوعي الوطني، ودعمًا لمسيرة الاستقرار والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.