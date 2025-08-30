فريق طبي بمستشفى أطفال بنها ينقذ طفلين وُلدا بوزن 900 جرام

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجح فريق الرعاية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى أطفال بنها التخصصي في إنقاذ حياة طفلين وُلدا بوزن لم يتجاوز 900 جرام، في واحدة من أصعب الحالات الطبية التي تطلبت تدخلًا عاجلًا ومتكاملًا، في ملحمة إنسانية تجسد روح الفريق الطبي والتفاني في العمل.

وقال الدكتور محمود البرنس، مدير المستشفى: "إن التدخل الطبي بدأ فور وصول الطفلين، حيث تم حقنهما بمادة "السيرفانتا" لتحسين وظائف الرئة، ثم وضعهما على جهاز التنفس الصناعي لدعم عملية التنفس، قبل نقلهما لاحقًا إلى جهاز CPAP لتوفير ضغط هوائي مستمر يساعد على استقرار التنفس".

وأضاف "البرنس"، أن الفريق الطبي عمل على دعم النمو والتغذية باستخدام ألبان خاصة لزيادة الوزن صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات الأطفال الخدج، ما ساهم في تعزيز نموهما التدريجي. كما تم إجراء فحوص دقيقة للقلب باستخدام الموجات الصوتية، للتأكد من سلامة الوظائف الحيوية ومتابعة أي مضاعفات محتملة.

وأوضح مدير المستشفى أن الطفلين تلقيا خلال 90 يومًا رعاية طبية دقيقة وشاملة، شارك فيها فريق متعدد التخصصات يضم أطباء حديثي الولادة، وتمريضًا متخصصًا، وأخصائيي تغذية وعلاج طبيعي.

واختتم "البرنس" قائلاً: "بفضل الله أولًا، ثم بجهود الفريق الطبي، خرج الطفلان من المستشفى في حالة صحية مستقرة، ليبدآ رحلة الحياة بعد أن كُتبت لهما فرصة جديدة وسط ظروف بالغة الصعوبة."





