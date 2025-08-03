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لغز جثة مزلقان كوم امبو.. الأمن يكثف تحرياته لكشف الغموض

08:09 م الأحد 03 أغسطس 2025

أرشيفية

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أسوان - إيهاب عمران:

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة أسوان جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، عُثر عليها ملقاة بجوار مزلقان السكة الحديد بمركز كوم امبو.

وقد تم تحديد هوية المتوفى، ويُدعى أحمد عبد العاطي محمد، فيما تعمل فرق المباحث على تحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الوفاة.

وكانت الأحداث قد بدأت عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم امبو إخطارًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في منطقة عزبة حجازة.

انتقلت قوة من المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تم تأكيد هوية الجثة وبدء جمع التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة.

وقد جرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

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