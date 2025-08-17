الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل "مصراوي" على كشف تفصيلي بالحالة الصحية للمصابين في حادث التصادم الذي وقع مساء أمس السبت أعلى كوبري خورشيد بمحور المحمودية، شرق الإسكندرية، وأسفر عن وفاة سيدة وإصابة 9 أشخاص.

وتبين من الفحص الطبي أن المصابين هم:

"عفاف زكريا عبد العظيم، 75 سنة، تعاني من اشتباه ارتجاج ونزيف بالمخ، جاسر جابر عبد الجواد، 54 سنة، مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيمن، رشا حلمي عبد اللطيف، 40 سنة، تعاني من ارتجاج وكسر في الذراع الأيمن".

وأصيبت "عزة عبد الفتاح إبراهيم، 58 سنة، بخلع في الكتف الأيمن، جيهان محمد كمال، 47 سنة، مصابة بجرح قطعي في الجبهة والوجه، ابتسام السيد يوسف، 52 سنة، تعاني من اشتباه كسر في الذراع الأيمن والفقرات العنقية.

وتبين أن من بين المصابين شخص مجهول الهوية، يُقدر عمره بنحو 27 سنة، في حالة غيبوبة، ويجري تقديم الرعاية اللازمة له، كما أصيب "أحمد محمود عبد الجواد، 38 سنة، باشتباه خلع في الكتف الأيمن، أحمد جمال بري، 26 سنة، يعاني من اشتباه نزيف بالمخ وكسر في الكتف الأيمن.

وأسفر الحادث عن وفاة سيدة تدعى منال عبد المنعم السيد قطب، 60 سنة، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل أعلى كوبري خورشيد، في اتجاه العوايد، في نطاق حي المنتزه أول، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية جزئيًا، وانتقلت لنقل المصابين إلى مستشفى الجمهورية العام، فيما نُقلت جثة المتوفاة إلى مشرحة كوم الدكة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

