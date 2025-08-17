أول تحرك من محافظ أسيوط بشأن حادث أتوبيس الصحراوي الغربي

أسيوط ـ محمود عجمي:

تابع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات النقل، وقع صباح اليوم الأحد على الطريق الصحراوي الغربي، شمال بوابة كارتة أسيوط بنحو 10 كيلومترات، ضمن نطاق مركز ومدينة أسيوط، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين.

وفور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بالحادث، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وجروح متفرقة.

وكلف المحافظ نائبه الدكتور مينا عماد بمتابعة الحالة الصحية للمصابين داخل المستشفيات، والتنسيق مع الفرق الطبية لتوفير كافة أوجه الرعاية، كما وجّه وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف المساعدات والدعم اللازم للمتضررين وأسر الضحايا.

وقدم المحافظ خالص التعازي لأسر المتوفين، داعيًا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، كما شدد على سرعة رفع آثار الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الصحراوي.