ننشر أسماء ضحايا حادث الأقصر المروع- تفاصيل



الأقصر- محمد محروس:

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا حادث الطود بالأقصر، والذي راح ضحيته 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين، بعد أن اصطدمت عدد من الدراجات النارية ببعضها خلال زفة عروسين.

والضحايا الأربعة هما: "مصطفى محمود حجاج، 22 سنة، ونور فراج عطيت الله، 19 سنة، وعادل عبدالجواد عبدالرسول، 25 سنة، وفارس حسني محمد، 25 سنة.

كان الطريق الزراعي الشرقي بمركز الطود بمحافظة الأقصر، قد شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادثًا مأساويًا خلال زفة عروس، بعدما اصطدمت عدة دراجات نارية مشاركة في الموكب ببعضها، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ جرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لتلقي العلاج اللازم، بينما أودعت جثامين الضحايا بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتباشر الأجهزة المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث الأليم، الذي حول أجواء الفرح إلى حالة من الحزن بين أهالي القرية.