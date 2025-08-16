إعلان

هدم نفق المندرة.. تحويلات مرورية للسيارات لاستكمال مشروع مترو الإسكندرية -صور

08:05 م السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هدم نفق المندرة (4)
  • عرض 4 صورة
    هدم نفق المندرة (2)
  • عرض 4 صورة
    هدم نفق المندرة (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، تجهيز مسار بديل وتحويلات مرورية جديدة للسيارات بمنطقة نفق المندرة الذي يجرى تنفيذ أعمال هدمه، وذلك في إطار استكمال أعمال مشروع مترو الإسكندرية.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي، أنه تم الانتهاء من تجهيز المسار البديل للحركة المرورية القادمة من شارع ملك حفني قبلي في اتجاه نفق المندرة، حيث يمتد المسار حتى الدوران المقابل لشارع ملك حفني بحري، للعودة إلى المسار الطبيعي بجوار أسوار المنتزه في اتجاه طريق الكورنيش.

وتقرر تحويل حركة المرور القادمة من مناطق المعمورة عبر شارع ملك حفني قبلي إلى المسار البديل، تمهيدًا لبدء أعمال هدم النفق ضمن المرحلة الحالية من المشروع.

وناشدت المحافظة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات الصادرة من إدارة المرور، والتعاون مع الجهات المعنية، حفاظًا على السلامة العامة وضمان انتظام حركة السير خلال فترة تنفيذ الأعمال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية نفق المندرة هدم نفق المندرة مترو الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان