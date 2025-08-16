الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، تجهيز مسار بديل وتحويلات مرورية جديدة للسيارات بمنطقة نفق المندرة الذي يجرى تنفيذ أعمال هدمه، وذلك في إطار استكمال أعمال مشروع مترو الإسكندرية.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي، أنه تم الانتهاء من تجهيز المسار البديل للحركة المرورية القادمة من شارع ملك حفني قبلي في اتجاه نفق المندرة، حيث يمتد المسار حتى الدوران المقابل لشارع ملك حفني بحري، للعودة إلى المسار الطبيعي بجوار أسوار المنتزه في اتجاه طريق الكورنيش.

وتقرر تحويل حركة المرور القادمة من مناطق المعمورة عبر شارع ملك حفني قبلي إلى المسار البديل، تمهيدًا لبدء أعمال هدم النفق ضمن المرحلة الحالية من المشروع.

وناشدت المحافظة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات الصادرة من إدارة المرور، والتعاون مع الجهات المعنية، حفاظًا على السلامة العامة وضمان انتظام حركة السير خلال فترة تنفيذ الأعمال.