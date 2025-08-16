إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بمركز الداخلة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، في حادث مروري بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام نتيجة الحادث.

وتبين أن الحادث نتج عن تصادم سيارة نصف نقل مع سيارة ربع نقل على طريق "الداخلة – شرق العوينات"، بمنطقة الكيلو 40 من الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: يوسف حمدي محمد أحمد (22 عامًا) من محافظة الأقصر، حساني عبده إسماعيل محمد (28 عامًا) من محافظة الأقصر، شعبان حرب فتحي (25 عامًا) من محافظة الجيزة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.