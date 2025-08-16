إعلان

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بمركز الداخلة بالوادي الجديد

10:45 ص السبت 16 أغسطس 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، في حادث مروري بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام نتيجة الحادث.

وتبين أن الحادث نتج عن تصادم سيارة نصف نقل مع سيارة ربع نقل على طريق "الداخلة – شرق العوينات"، بمنطقة الكيلو 40 من الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: يوسف حمدي محمد أحمد (22 عامًا) من محافظة الأقصر، حساني عبده إسماعيل محمد (28 عامًا) من محافظة الأقصر، شعبان حرب فتحي (25 عامًا) من محافظة الجيزة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري محافظة الوادي الجديد وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مولود كل16.7 ثانية.. الإحصاء: عدد سكان مصر يرتفع إلى 108 ملايين نسمة
أحمد آدم لمجدي الجلاد: أنا نجم من 25 سنة.. وهذه أسرار اختفائي