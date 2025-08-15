بعد 23 عامًا توقف.. تسليم المجمع الرياضي بالخارجة لوزارة الشباب

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، انتهاء إجراءات تخصيص المجمع الرياضي بمنطقة جنوب مدينة الخارجة، المُقام على مساحة 26 فدانًا، لصالح وزارة الشباب والرياضة، وتسليمه لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة؛ لاستغلاله في تنفيذ أنشطة رياضية ومعسكرات كشفية.

وأشار الزملوط إلى أنه تم تشكيل لجنة بناءً على القرار التنفيذي لرئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، لاستلام المجمع من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة؛ بهدف حسن إدارة الأصول والموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها في تقديم خدمات تنموية للمواطنين.

جدير بالذكر أن المجمع أُنشئ عام 2002 بتكلفة تجاوزت 13 مليون جنيه، على مساحة 26 فدانًا جنوب مدينة الخارجة بنحو 5 كيلومترات.

ورغم ذلك، لم يتم استغلال سوى 3 أفدنة فقط لإنشاء صالة رياضية، واستاد محدود، وعدد من الغرف والمنشآت، بينما توقف العمل به لسنوات طويلة. وكان المجمع تابعًا لمديرية التربية والتعليم، ثم نُقلت تبعيته إلى الوحدة المحلية لمركز الخارجة، قبل أن يتم تخصيصه أخيرًا لصالح وزارة الشباب والرياضة.