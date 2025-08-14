ضربته بـ"شومة".. مقتل صبي على يد والدته في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تباشر النيابة العامة في الإسكندرية التحقيق في واقعة مقتل صبي على يد والدته ضربًا بشومة في منطقة غيط العنب، بسبب مشادة كلامية وخلافات بينهما.

تلقى قسم شرطة كرموز إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد مقتل شاب على يد والدته في شقة بشارع الرند بمنطقة غيط العنب، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن المجني عليه في مطلع العقد الثاني من العمر، ويعيش مع والده منذ انفصاله عن والدته، وكان يزور والدته على فترات بعيدة، ويوم الواقعة كان في زيارة إليها.

وكشفت التحريات أن المتهمة عاتبت نجلها عن تأخره في زيارتها لفترات طويلة، لتنشب بينهما مشادة كلامية، قامت على إثرها بضربه بشومة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ألقي القبض على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.