إعلان

ضربته بـ"شومة".. مقتل صبي على يد والدته في الإسكندرية

02:01 م الخميس 14 أغسطس 2025

النيابة العامة في الإسكندرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تباشر النيابة العامة في الإسكندرية التحقيق في واقعة مقتل صبي على يد والدته ضربًا بشومة في منطقة غيط العنب، بسبب مشادة كلامية وخلافات بينهما.

تلقى قسم شرطة كرموز إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد مقتل شاب على يد والدته في شقة بشارع الرند بمنطقة غيط العنب، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن المجني عليه في مطلع العقد الثاني من العمر، ويعيش مع والده منذ انفصاله عن والدته، وكان يزور والدته على فترات بعيدة، ويوم الواقعة كان في زيارة إليها.

وكشفت التحريات أن المتهمة عاتبت نجلها عن تأخره في زيارتها لفترات طويلة، لتنشب بينهما مشادة كلامية، قامت على إثرها بضربه بشومة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ألقي القبض على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة في الإسكندرية شومة مقتل صبي الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو