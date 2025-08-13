إعلان

العثور على شاب مصاب بطلقات نارية بقرية السمطا في قنا

11:38 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا والأهالي، صباح اليوم الأربعاء، على شاب مصابا بطلق ناري أعلى كوبري نجع الجامع، قرية السمطا مركز دشنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بالعثور على شاب مصابًا بطلق ناري في قرية السمطا بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن الشاب يبلغ من العمر 20 عامًا، فاقدًا وعيه وبها إصابات طلق ناري أعلى كوبري نجع الجامع في قرية السمطا، تم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

