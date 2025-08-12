تجديد تعيين 12 عميدا بكليات جامعة بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصدر الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، قرارًا بتجديد قيام بأعمال لـ 12 عميدًا بكليات الجامعة.

وتضمنت قيام الدكتورة مروة محمود عبد الحميد بأعمال عميد كلية الألسن، و الدكتورة شرين حسن محمد القيام بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي، و الدكتور أسامة محمود قرني عبد ربه القيام قائما بأعمال عميد كلية التربية، والحسين محمد عبد اللطيف دهشان قائما بأعمال عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والدكتورة وفاء ربيع محمد قائما بأعمال عميد معهد أبحاث وتطبيقات الليزر، والدكتور إبراهيم محمد عبد الجيد قائما بأعمال عميد كلية علوم الأرض، و الدكتور ضياء الدين مصطفى عبده قائما بأعمال عميد كلية الفنون التطبيقية.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور إسلام طه سيد قائما بأعمال عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، و الدكتور محمد سيد قايد حسن قائما بأعمال عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، و الدكتور نجاح عبد الفتاح قائما بأعمال عميد كلية السياسة والاقتصاد، والدكتور أحمد محمد حسن قائما بأعمال عميد كلية الهندسة.