"البحيرة للكهرباء" تستعد لتأمين التغذية استعدادا لإنتخابات مجلس الشيوخ

كتب- محمد صلاح:

قام المهندس بهجت فياض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيره لتوزيع الكهرباء بزيارة لقطاع مطروح تفقد خلالها هندستى شرق وغرب مطروح للوقوف على كافة الإستعدادات المطلوبة لتأمين العملية الإنتخابية بالمحافظة مؤكدا على توفير كافة الإمكانيات لتحقيق إستقرار التغذية الكهربية طوال فترة الانتخابات.

وشدد رئيس الشركة على استمرار تواجد فرق إزالة الأعطال على مدار الساعة والتعامل مع كافة البلاغات المقدمة على أكمل وجه وفى أسرع وقت .

وقام رئيس الشركة بالمرور على موزعات الجهد المتوسط (١١ و ٢٢ ك.ف) بنطاق هندستى شرق وغرب مطروح ، مشددا على الإلتزام بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية والإلتزام التام ببرامج الصيانة الدورية.

ووجه رئيس الشركة بضرورة تكثيف أعمال الضبطية القضائية على كافة الأنشطة وخاصة الأنشطة التجارية والخدمية خلال موسم الصيف مع متابعة تحصيل مستحقات الشركة وسرعة الإنتهاء من تركيب طلبات العدادات الكودية المقدمة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وقام رئيس الشركة بالمرور على مراكز خدمة العملاء بالهندستين مؤكدا على ضرورة الإلتزام بأعلى معايير جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

رافق رئيس مجلس الإدارة خلال جولته التفقدية كل من المهندس يوسف شعيب رئيس قطاع مطروح و المهندس محمد بربر مدير عام السلامة والصحة المهنية و المحاسب ياسر بلال مدير عام الشئون التجارية بمطروح و المهندس على حيده مدير عام الصيانة والتشغيل والدكتور مهندس عبد الفتاح حماد المشرف على الإدارة العامة للجودة.