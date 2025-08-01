القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بصوت يملؤه الحزن وعيون لم تجف منذ الفاجعة، طالب والد الشاب حسام حسن، الذي لقي مصرعه في حادث انفجار الألعاب النارية بحفل الفنان محمد رمضان، بمحاسبة كل من تسبب في وفاة نجله، مؤكدًا أن ابنه "ضحى بنفسه لينقذ الآخرين".

وقال والد الضحية: "قلبي هيتقطع على ابني.. راح مني في غمضة عين، كان سندي وظهرنا كلنا، وكان بيشتغل علشان يساعدنا ويجهز نفسه للسفر وبداية جديدة"، مضيفًا: "حسام كان محبوب من كل الناس، ومفيش حد يعرفه إلا وبيشهد بأخلاقه".

وكشف الأب المكلوم عن تفاصيل مؤثرة بلّغته بها مصادر مقربة من موقع الحادث، قائلاً: "ابني حضن الأنبوبة علشان ما تنفجرش في الناس.. ضحى بحياته علشان ينقذ الحاضرين"، في إشارة إلى لحظة الانفجار التي أودت بحياته داخل المسرح أثناء التحضيرات.

ووجّه الأب رسالة إلى الفنان محمد رمضان، قال فيها: "أطالبك تكون قد المسؤولية.. الحادث حصل في حفلك، وأقل حاجة إنك تطالب بحق حسام، وتكون سند لنا بعد اللي حصل. مفيش حاجة هتعوضني عن ابني، لكن لازم نجيبله حقه."

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه التحقيقات الموسعة من النيابة العامة في ملابسات الحادث، وسط مطالبات من أهالي الضحايا بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن التقصير.