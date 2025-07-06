إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية



الدقهلية-رامي محمود:

أُصيب 14 شخصًا بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها في أرض زراعية أمام حلواني الفخراني بطريق (ميت غمر – المنصورة) بنطاق مركز أجا بمحافظة الدقهلية، نتيجة خروج أحد إطارات السيارة من مكانه. وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص أمام حلواني الفخراني بطريق (ميت غمر – المنصورة)، بدائرة المركز.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، برفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب ميكروباص في أرض زراعية نتيجة انفلات أحد الإطارات، ما أسفر عن إصابة 14 راكبًا.

وتضم قائمة المصابين:

دعاء أحمد إبراهيم عثمان، 32 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

صفاء خليل حبيشة عطوة، 50 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية السادسة.

حسن أحمد كامل محمود، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

يوسف كمال مصطفى إبراهيم، 18 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه نزيف بالبطن.

أيمن عماد مصطفى إبراهيم، 18 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

عبير علي فريد علي، 50 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تيم أحمد محمد المنسي، 4 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ليلى السيد عبدالوهاب، 50 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه نزيف بالبطن.

عبدالحميد محمد أحمد السيد، 33 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه نزيف بالبطن.

سيف جمال مصطفى إبراهيم، 14 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه نزيف بالبطن.

أم هشام حسن محمد، 55 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كيان إبراهيم أحمد، عامان، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أسماء أحمد محمود، 26 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نجلاء أحمد إبراهيم أحمد، 30 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى أجا المركزي عبر سيارات الإسعاف، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.