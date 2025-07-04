"سكر اعتدى عليهما بسكين".. مصرع شاب وإصابة عمه في مشاجرة بكفر الزيات

الغربية- مروة شاهين:



لقي شاب مصرعه وأُصيب عمه بجروح خطيرة، إثر مشاجرة مع أحد جيرانهم تطورت إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض، بمنطقة الجزيرة بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بمقتل شاب وإصابة شخص آخر بطعنات متفرقة بالجسم، نتيجة اعتداء من أحد جيرانهما.



وانتقلت قوة من المباحث الجنائية، بقيادة المقدم أحمد شيحة، رئيس مباحث كفر الزيات، إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن الشاب القتيل يُدعى "السيد .ع"، (19 عامًا)، وتلقى طعنة نافذة أودت بحياته، فيما أُصيب عمه "عطية.ع" بطعنتين في الصدر والظهر، خلال سيرهما بالطريق العام على خلفية خلافات سابقة مع الجاني.



وتمكنت القوات من ضبط المتهم ويدعى "محمد. ع." وشهرته "سكر"، والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان المركز، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وكلفت المباحث بإجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.





